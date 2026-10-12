Mercedes-Benz Group Aktie

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WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

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Aktienbewertung 12.10.2026 12:34:47

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Analyse: Buy-Bewertung von Jefferies & Company Inc. für Aktie

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Analyse: Buy-Bewertung von Jefferies & Company Inc. für Aktie

Jefferies & Company Inc. hat eine eingehende Analyse der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie durchgeführt. Hier sind die Ergebnisse.

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Mercedes-Benz vor Quartalszahlen aus der Autobranche von 52 auf 46 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Voraussichtlich schwache Zahlen der europäischen Hersteller ließen die Erwartungen für das Gesamtjahr fragil erscheinen, schrieb Philippe Houchois in einem Branchenausblick am Montag. Protektionistische Maßnahmen der Europäischen Union und industriepolitische Vorhaben kämen zu spät, um sich 2026 noch positiv auszuwirken. Bei Mercedes-Benz schließt der Experte weitere Rückstellungen nicht aus.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie am Tag der Analyse

Die Aktie legte um 12:18 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 39,63 EUR zu. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 16,07 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 330 024 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gekauft oder verkauft. Für das Papier ging es seit Beginn des Jahres 2026 um 29,4 Prozent abwärts. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 28.10.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2026 / 21:52 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2026 / 21:52 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: wegosi / Shutterstock.com,Mark III Photonics / Shutterstock.com

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08.10.26 Mercedes-Benz Group Sector Perform RBC Capital Markets
08.10.26 Mercedes-Benz Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
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