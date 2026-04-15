Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
15.04.2026 10:37:47
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Analyse: Deutsche Bank AG stuft Aktie mit Buy ein
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Buy" belassen. Angesichts bevorstehender Modelle wie der neuen S-Klasse dürfte die Profitabilität im ersten Quartal nahe am unteren Ende der Jahresziele gelegen haben, schrieb Tim Rokossa in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Bericht Ende April.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 10:21 Uhr 0,5 Prozent auf 55,12 EUR. Also weist das Papier noch Spielraum von 34,25 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wurden über XETRA 479 784 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt. Seit Jahresanfang 2026 verlor die Aktie um 8,2 Prozent. Die Quartalsbilanz für Q1 2026 wird am 29.04.2026 erwartet.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 08:35 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
