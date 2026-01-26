Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. stuft Aktie mit Buy ein

Goldman Sachs Group Inc. hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 73 auf 71 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Christian Frenes nahm am Freitagabend in seinem Ausblick auf die Jahresbilanz der Stuttgarter kleinere Anpassungen an seinen Schätzungen vor. Das Management habe zuletzt die Ziele für 2025 bekräftigt.

Aktienauswertung: Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) legte um 11:57 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 58,49 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 21,39 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 286 182 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt. Das Papier fiel seit Jahresbeginn 2026 um 2,6 Prozent. Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.02.2026 veröffentlicht.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 22:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.