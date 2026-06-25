Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Analyse: Market-Perform-Bewertung von Bernstein Research für Aktie

Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem Bernstein Research-Analyst Stephen Reitman das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Ein globales Analystenteam um den Experten Stephen Reitman beleuchtete in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie die Situation im Bereich der Elektromobilität, deren Verbreitung sich regional weiterhin unterschiedlich entwickle. Jetzt fokussierten sich die Experten stark auf die Widerstandskraft der Lieferketten, die von steigender Bedeutung seien in Zeiten geopolitisch erhöhter Risiken. China habe die Lage bei kritischen Rohstoffen und der Batterie-Wertschöpfungskette unter Kontrolle.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktie legte um 15:18 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 44,61 EUR zu. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 36,74 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien beläuft sich auf 555 979 Stück. Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Minus von 20,5 Prozent zu Buche. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 28.07.2026 gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 11:41 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 11:41 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.