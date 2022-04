Mercedes-Benz Group (ex Daimler) präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) präsentierte am 27.04.2022 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,26 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,36 EUR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 34,86 Milliarden EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 15,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 41,02 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 3,15 EUR sowie einem Umsatz von 33,33 Milliarden EUR gerechnet.

Redaktion finanzen.at