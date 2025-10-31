Mercedes-Benz Group (ex Daimler) präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) lud am 29.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,22 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,81 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 34,53 Milliarden EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 32,15 Milliarden EUR.

Redaktion finanzen.at