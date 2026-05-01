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01.05.2026 06:31:29
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) lud am 29.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,49 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,74 EUR je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 31,60 Milliarden EUR – das entspricht einem Minus von 4,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33,22 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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