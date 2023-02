Mercedes-Benz Group (ex Daimler) vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) lud am 17.02.2023 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 3,72 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 11,82 EUR je Aktie verdient.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,50 Prozent zurück. Hier wurden 41,00 Milliarden EUR gegenüber 43,39 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 3,27 EUR ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 38,48 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 13,55 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 12,89 EUR je Aktie vermeldet.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 150,02 Milliarden EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 10,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 167,97 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 12,29 EUR je Aktie sowie einem Umsatz von 147,35 Milliarden EUR gelegen.

