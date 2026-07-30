Mercedes-Benz Group (ex Daimler) vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat am 28.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurden 1,14 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 0,950 EUR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 32,06 Milliarden EUR – das entspricht einem Abschlag von 3,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 33,15 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at