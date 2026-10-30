Mercedes-Benz Group (ex Daimler) vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,64 EUR gegenüber 1,22 EUR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,51 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 30,70 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 32,15 Milliarden EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at