Daimler Aktie

Daimler für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DKLU / ISIN: US2338252073

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
21.10.2026 12:18:31

Mercedes-Benz Introduces MB.DRIVE ASSIST PRO To Make City Driving Easier From 2027

(RTTNews) - Wednesday, Mercedes-Benz Group AG (MBGAF.PK) introduced MB.DRIVE ASSIST PRO, the Mercedes-Benz system for extended urban semi-automated driving developed together with NVIDIA (NVDA), which is expected to be available for order from the first half of 2027.

The system helps drivers from the beginning to the end of their journey, making everyday driving easier and more comfortable, even in busy city traffic.

Customers whose vehicles already have the required equipment can get the feature through an over-the-air software update, without visiting a workshop.

"MB.DRIVE ASSIST PRO offers our customers a new level of security, intelligence and trust at the wheel. The introduction in Germany underlines our commitment to play a leading role in automated and assisted driving," said CEO Ola Källenius.

Availability will depend on the model, with plans to introduce the system across the Mercedes-Benz passenger car and van range.

The automaker also plans to offer a free one-month trial for customers whose vehicles have the necessary equipment.

From the end of 2026, Mercedes-Benz plans to introduce the system in Stuttgart and Munich for selected customers whose vehicles already have the required hardware. Mercedes-Benz will contact these customers directly.

The company's stock closed trading at $46.39, up 2.20 percent on the OTC Markets.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Daimler AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh

mehr Nachrichten

Analysen zu Daimler AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Daimler AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh 10,10 1,00% Daimler AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 41,21 0,59% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX sackt letztlich kräftig ab -- DAX beendet Handel leichter -- Wall Street schließlich uneinheitlich -- Asiens Börsen sinken schließlich deutlich
Am heimischen Aktienmarkt ging es deutlich abwärts, während sich auch der deutsche Aktienmarkt im Minus bewegte. Die Wall Street notierte uneins. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen