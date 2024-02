Mercedes-Benz legt Jahreszahlen für 2023 vor

STUTTGART (dpa-AFX) - Der Autobauer Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) veröffentlicht am Donnerstag (7.30 Uhr) seine Geschäftszahlen für das vergangene Jahr. Mercedes-Chef Ola Källenius und Finanzchef Harald Wilhelm werden zudem einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr geben und sich den Fragen von Analysten und Medienvertretern stellen. Im dritten Quartal 2023 hatten die Stuttgarter die starken Vorjahreszahlen angesichts der Wirtschaftsflaute nicht wiederholen können und Rückgänge beim Umsatz und Ergebnis verzeichnet. Auch die Fahrzeugverkäufe waren im zweiten Halbjahr zurückgegangen. Insgesamt verzeichnete Mercedes 2023 aber noch ein leichtes Absatzplus. So verkaufte der Dax (DAX 40)-Konzern im vergangenen Jahr mit 2,49 Millionen Fahrzeugen 1,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Beim Umsatz und dem operativen Ergebnis (Ebit) für das Geschäftsjahr 2023 rechnete das Unternehmen zuletzt mit Werten auf Niveau des Vorjahres./rwi/DP/zb