Volkswagen Aktie

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WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

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31.08.2026 09:30:38

Mercedes-Benz legt weiteres Aktienrückkaufprogramm in Milliardenhöhe auf

STUTTGART (dpa-AFX) - Der Autobauer Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) will erneut eigene Aktien in Milliardenhöhe am Markt erwerben und einziehen. Innerhalb des neu aufgelegten Programms sollen bis zu 58 Millionen Aktien für bis zu eine Milliarde Euro gekauft werden. Die zurückgekauften Anteile sollen eingezogen werden, wie der im DAX notierte Konzern am Montag in Stuttgart mitteilte. Mit diesem Schritt steigt der Gewinn der verbleibenden Aktien und damit in der Theorie auch der Kurs. Aktienrückkäufe gelten daher als kursstützend. Sie werden von Unternehmen gerne genutzt, um einen Teil der Gewinne an Aktionäre weiterzugeben. Anders als eine Dividende wirkt sich der Schritt aber indirekt aus.

Der Autobauer hatte Anfang Juni ein Aktienrückkaufprogramm über zwei Milliarden Euro abgeschlossen. Dabei wurden knapp 38 Millionen eigene Anteile erworben. Der Durchschnittspreis lag bei etwas mehr als 53 Euro. Die Mercedes-Benz-Papiere stehen wegen der Branchenkrise wie die der Konkurrenten BMW und Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) auch stark unter Druck. Der Kurs des Stuttgarter Autobauers sackte im bisherigen Jahresverlauf um etwas mehr als ein Fünftel ab. Mercedes-Benz ist an der Börse derzeit rund 45 Milliarden Euro wert./zb/stk

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