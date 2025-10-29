Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|Schwieriges Umfeld
|
29.10.2025 07:37:46
Mercedes-Benz meldet Gewinneinbruch - höhere Marge in Q3
Im dritten Quartal sanken die Konzernerlöse laut Mitteilung um 7 Prozent auf 32,147 Milliarden Euro. Der Betriebsgewinn (EBIT) brach um über zwei Drittel auf 750 Millionen Euro ein. Im Kerngeschäft mit Premiumautos (Cars) kletterte die bereinigte operative Rendite leicht auf 4,8 von 4,7 Prozent. Analysten haben im Konsens mit einer Marge von nur 4,0 Prozent gerechnet. In den ersten neun Monaten kommt Cars somit auf eine Rendite von 5,7 (Vorjahr: 8,0) Prozent.
Für das laufende Jahr rechnet der Stuttgarter Autokonzern inklusive US-Zöllen weiterhin mit einer Rendite im Autogeschäft zwischen 4 bis 6 Prozent. Im Vorjahr hatte Mercedes-Benz noch eine Marge von 8,1 Prozent erzielt. Für das Van-Geschäft wird nach wie vor mit einer Rendite von 8 bis 10 Prozent gerechnet. Der Konzernabsatz und -umsatz sollen gegenüber dem Vorjahr weiterhin deutlich sinken.
DOW JONES
