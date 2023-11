Mercedes-Benz nun mit Mietservice auch in Österreich

Mercedes-Benz Rent ist nun auch in Österreich vertreten. Vorerst stehen bei Pappas Salzburg und bei der Merbag Wien Troststraße je 20 Fahrzeuge etwa von der A-Klasse bis zur S-Klasse, etwa auch AMG, bereit. Reserviert werden kann über rent.mercedes-benz.com, um beim ausgewählten Standort das Auto für bis zu einen Monat abzuholen. "In naher Zukunft" sollen weitere Bundesländer erschlossen werden, so Mercedes-Benz.

phs/sag

ISIN DE0007100000 WEB https://group.mercedes-benz.com/