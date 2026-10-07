Daimler Aktie

Daimler für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DKLU / ISIN: US2338252073

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
07.10.2026 14:15:57

Mercedes-Benz Q3 Total Sales Down 6%

(RTTNews) - German luxury vehicle major Mercedes-Benz Group AG (MBGAF) reported Wednesday weak sales in its third quarter with 6 percent lower car and van sales, hurt by persistently challenging market conditions in China.

Mercedes-Benz Group sold 491,700 cars and vans in the third quarter, down 6 percent from last year. Sales of all-electric passenger cars and vans (BEVs) increased by 52 percent to 78,100 from last year.

Mercedes-Benz Cars sales in the quarter reached 407,200 units, a drop of 8 percent year-over-year, driven by continued growth in Europe and North America. Meanwhile, total sales of Mercedes-Benz Cars outside China increased.

Mercedes-Benz Cars achieved a new sales record for all-electric vehicles in the third quarter, with an increase of 61 percent from last year.

Sales in the top-end segment reached 53,900 vehicles in the third quarter, representing 13.2 percent of total Mercedes-Benz Cars sales.

Passenger car sales declined 8 percent, primarily due to the challenging market environment in China.

Further, worldwide sales of Mercedes-Benz Vans reached 84,400 units in the third quarter, up 1 percent from last year, eVan sales increased by 12 percent from last year. The commercial van segment grew by 4 percent to 73,500 from last year.

In Thursday's trading in Germany, Mercedes-Benz shares were losing around 3.9 percent to trade at 39.12 euros.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Daimler AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh

mehr Nachrichten

Analysen zu Daimler AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Daimler AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh 9,70 -2,02% Daimler AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
04.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.10.26 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.10.26 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

ATX tiefrot -- DAX rutscht ab -- Rote Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch klar nach unten. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt gerät derweil ins Stocken. Die US-Börsen geben am Mittwoch nach. An den Börsen in Asien wurden zur Wochenmitte Abschläge verzeichnet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen