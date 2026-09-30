Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
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30.09.2026 13:02:38
Mercedes-Benz reaktiviert Abfindungsprogramm in Deutschland
STUTTGART (dpa-AFX) - Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) legt sein Abfindungsprogramm für Beschäftigte in Deutschland neu auf. Das Programm starte voraussichtlich im Dezember, teilte der Autobauer in Stuttgart mit. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.
Mercedes habe bereits mit seinem Sparprogramm wichtige Schritte eingeleitet, um das Unternehmen zukunftsfähig aufzustellen. Um die erforderlichen strukturellen Anpassungen weiterhin verantwortungsvoll und sozialverträglich gestalten zu können, werde das freiwillige Abfindungsprogramm in den indirekten Bereichen wiederbelebt. Individuelle Angebote erhielten Tarifbeschäftigte und zum Teil auch Führungskräfte.
Weiterhin gelte das Prinzip der doppelten Freiwilligkeit. Sowohl die Beschäftigten als auch das Unternehmen müssten einem Ausscheiden zustimmen./rwi/DP/mis
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