Mercedes-Benz rechnet auch im 2. Halbjahr mit starken Autoverkäufen

FRANKFURT (Dow Jones)--Mercedes-Benz rechnet nach einem starken ersten Halbjahr auch in den verbleibenden Monaten des Jahres mit einem anhaltend guten Geschäft. "Wir erwarten, dass sich das Absatzmomentum der ersten sechs Monate auch im Rest des Jahres fortsetzen wird", sagte CEO Ola Källenius laut Mitteilung. Grund für den Optimismus sind auch weitere neue Modelle, die der DAX-Konzern auf den Markt bringen will, unter anderem die neue E-Klasse. Den EBIT-Ausblick für das Gesamtjahr hat der Konzern bereits am Vorabend erhöht.

Demnach wird das Betriebsergebnis nun auf dem Niveau des Vorjahres erwartet. Bisher hatte der Stuttgarter Konzern ein leicht niedrigeres Ergebnis in Aussicht gestellt. Der Umsatz wird wie geplant auf dem Niveau des Vorjahres erwartet. Zudem erhöhte Mercedes-Benz den Ausblick für das Van-Geschäft: Die bereinigte Umsatzrendite soll hier nun voraussichtlich zwischen 13 und 15 (bisher: 11 bis 13) Prozent liegen. Analysten hatten das im Vorfeld angesichts der starken Dynamik bei Vans erwartet.

Im Kerngeschäft mit Premiumautos soll der Absatz wie geplant auf Vorjahresniveau liegen. Die bereinigte Umsatzrendite bei Mercedes-Benz Cars sieht der Konzern weiterhin bei 12 bis 14 Prozent.

In den abgelaufenen drei Monaten steigerte der Konzern den Umsatz den weiteren Angaben zufolge um 5 Prozent auf 38,24 Milliarden Euro. Das EBIT erreichte knapp 5,0 Milliarden Euro, ein Plus von 8 Prozent, bereinigt verdiente Mercedes-Benz operativ mit 5,21 Milliarden Euro noch 6 Prozent mehr. Das Konzernergebnis wuchs um 14 Prozent auf 3,64 Milliarden Euro, je Aktie sogar um 15 Prozent auf 3,34 Euro.

Der Umsatz lag leicht unter den Markterwartungen, das EBIT und Konzernergebnis dagegen deutlich über den Schätzungen der Analysten.

