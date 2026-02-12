Daimler Aktie
WKN DE: A2DKLU / ISIN: US2338252073
|
12.02.2026 15:38:41
Mercedes-Benz ruft Elektrofahrzeuge in USA wegen defekter Batterien zurück
Von Connor Hart
DOW JONES--Mercedes-Benz ruft eine Reihe von Elektrofahrzeugen wegen möglicher Probleme mit Batterien zurück. Die US-Verkehrssicherheitsbehörde National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) teilte mit, dass Besitzer dieser Fahrzeuge angewiesen werden, im Freien und in sicherem Abstand zu Gebäuden zu parken, bis die Batterien ausgetauscht werden können. Zudem sollen die Fahrzeuge nur bis zu einer Kapazität von maximal 80 Prozent geladen werden. Die Probleme könnten zu einem Brand während der Fahrt oder im geparkten Zustand führen.
Der Rückruf umfasst nahezu 12.000 Fahrzeuge des Typs Mercedes-Benz EQB. Darunter befinden sich die Modelle EQB 250+, die zwischen 2023 und 2024 hergestellt wurden, EQB 300 4Matic aus den Baujahren 2022 bis 2024 sowie EQB 350 4Matic.
Händler werden die Hochvolt-Batterie in diesen Fahrzeugen kostenlos austauschen, wie die NHTSA weiter mitteilte.
Kontakt: redaktion.de@dowjones.com
DJG/DJN/kla/brb
(END) Dow Jones Newswires
February 12, 2026 09:38 ET (14:38 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
13.02.26
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bescheinigt Hold für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie (finanzen.at)
|
13.02.26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 notiert im Minus (finanzen.at)
|
13.02.26
|Analyse: Bernstein Research bewertet Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit Market-Perform in neuer Analyse (finanzen.at)
|
13.02.26
|Analyse: Hold-Bewertung für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie von Jefferies & Company Inc. (finanzen.at)
|
13.02.26
|Barclays Capital veröffentlicht Bewertung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit Equal Weight (finanzen.at)
|
13.02.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 verliert zum Start (finanzen.at)
|
12.02.26
|Mercedes-Benz-Aktie in Rot: Gewinneinbruch verzeichnet - Dividende soll sinken (finanzen.at)
|
12.02.26
|Analyse: UBS AG vergibt Neutral an Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie (finanzen.at)