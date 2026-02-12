Mercedes-Benz ruft Elektrofahrzeuge in USA wegen defekter Batterien zurück

Von Connor Hart

DOW JONES--Mercedes-Benz ruft eine Reihe von Elektrofahrzeugen wegen möglicher Probleme mit Batterien zurück. Die US-Verkehrssicherheitsbehörde National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) teilte mit, dass Besitzer dieser Fahrzeuge angewiesen werden, im Freien und in sicherem Abstand zu Gebäuden zu parken, bis die Batterien ausgetauscht werden können. Zudem sollen die Fahrzeuge nur bis zu einer Kapazität von maximal 80 Prozent geladen werden. Die Probleme könnten zu einem Brand während der Fahrt oder im geparkten Zustand führen.

Der Rückruf umfasst nahezu 12.000 Fahrzeuge des Typs Mercedes-Benz EQB. Darunter befinden sich die Modelle EQB 250+, die zwischen 2023 und 2024 hergestellt wurden, EQB 300 4Matic aus den Baujahren 2022 bis 2024 sowie EQB 350 4Matic.

Händler werden die Hochvolt-Batterie in diesen Fahrzeugen kostenlos austauschen, wie die NHTSA weiter mitteilte.

