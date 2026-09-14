Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
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14.09.2026 15:25:30
Mercedes-Benz ruft weltweit über 23.000 Autos zurück
Zahlreiche Diesel- und Hybridfahrzeuge der GLE-Baureihe 167 sind betroffen. Laut der Datenbank des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) könnte ein falsch verbautes Schutzblech der Grund seinWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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