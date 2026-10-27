Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
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27.10.2026 11:15:00
Mercedes-Benz senkt Gewinnprognose
Der Stuttgarter Mercedes-Benz-Konzern ringt mit hohen Kosten und dem Gegenwind aus China. Das wird sich auch in der Bilanz niederschlagen. Die Prognosen korrigierte der Konzern nach unten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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|27.10.26
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