Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|Absichtserklärung
|
10.06.2026 20:03:00
Mercedes-Benz setzt auf Kooperation mit Drohnen-Start-up Tytan Technologies - Aktie fällt
Im Mittelpunkt der geplanten Zusammenarbeit soll ein Flugabwehrsystem namens "Drone Defender" stehen. Der modifizierte Geländewagen G-Klasse könnte dafür als Plattform für ein fahrzeugbasiertes Drohnenabwehr- und Einsatzsystem dienen sowie der angepasste Lieferwagen Sprinter als Basis für einen mobilen Drohnenträger. Die Bundeswehr nutzt schon die Basis der G-Klasse für das Radfahrzeug namens "Wolf". Angaben über einen möglichen Zeitplan und die Höhe der möglichen Investitionen machte eine Sprecherin nicht.
Mercedes-Benz-Chef Ola Källenius hatte sich zuletzt offen für einen Ausbau des Rüstungsgeschäfts des Autobauers gezeigt. Dies müsse aber "wirtschaftlich sinnvoll" sein, sagte Källenius dem "Wall Street Journal" nach Angaben des Blattes. "Die Welt ist unberechenbarer geworden, und ich denke, es ist absolut klar, dass Europa sein Verteidigungsprofil stärken muss", sagte er. "Sollten wir dabei eine positive Rolle spielen können, wären wir dazu bereit."
Auf Tradegate verliert die Aktie von Mercedes-Benz nachbörslich 1,12 Prozent auf 47,21 Euro.
BERLIN/STUTTGART (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
10.06.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX legt zum Ende des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
10.06.26
|Handel in Frankfurt: DAX zum Ende des Mittwochshandels mit Abgaben (finanzen.at)
|
10.06.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX verliert am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
10.06.26
|Verluste in Frankfurt: DAX verbucht Verluste (finanzen.at)
|
10.06.26