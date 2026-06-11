Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|Absichtserklärung
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11.06.2026 12:24:00
Mercedes-Benz setzt auf Kooperation mit Drohnen-Start-up Tytan Technologies - Aktie klettert
Das Unternehmen ist schon seit langem Lieferant der Bundeswehr. So ist die G-Klasse unter dem Fahrzeugnahmen "Wolf" im Einsatz. Es gibt davon über 50 verschiedene Versionen - vom Sanitätsfahrzeug bis hin zu Varianten für Spezialkräfte. Und der Lieferwagen Sprinter dient seit Jahren als Plattform für verschiedene Varianten im Bereich Verteidigung und Zivilschutz.
Kooperation mit Drohenhersteller vereinbart
Der Autobauer hatte erst am Mittwoch eine Zusammenarbeit mit dem Drohnen-Start-up Tytan Technologies angekündigt. Beide Unternehmen unterzeichneten am Rande der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung in Berlin eine entsprechende Absichtserklärung. Im Zentrum der Kooperation soll ein Drohnenabwehrsystem stehen, für das die Marke mit dem Stern die Trägerfahrzeuge bereitstellen soll.
Mercedes-Benz-Chef Ola Källenius hatte sich zuletzt offen für einen Ausbau des Rüstungsgeschäfts des Autobauers gezeigt. Dies müsse aber wirtschaftlich sinnvoll sein, sagte Källenius dem "Wall Street Journal" nach Angaben des Blattes. "Die Welt ist unberechenbarer geworden, und ich denke, es ist absolut klar, dass Europa sein Verteidigungsprofil stärken muss", sagte er. "Sollten wir dabei eine positive Rolle spielen können, wären wir dazu bereit."
Auf XETRA steigt die Aktie von Mercedes-Benz zeitweise 0,65 Prozent auf 47,42 Euro.
/ols/DP/stw
STUTTGART (dpa-AFX)
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