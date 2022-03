Mercedes-Benz startet 2023 eigene Batterierecycling-Fabrik

FRANKFURT (Dow Jones)--Mercedes-Benz setzt künftig verstärkt auf die Wiederverwertbarkeit von Batterien. Mit Partnern für das Batterierecycling in China und den USA will das Unternehmen laut Mitteilung künftig einen geschlossenen Wertstoffkreislauf darstellen. Am Standort im süddeutschen Kuppenheim soll eine Recyclingfabrik entstehen, womit die Recyclingquote auf mehr als 96 Prozent gesteigert werden soll. Mercedes-Benz investiere einen zweistelligen Millionenbetrag in Forschung und Entwicklung sowie den Aufbau der CO2-neutral betriebenen Pilotfabrik.

Diese Pilotfabrik soll die gesamte Prozesskette des Batterierecyclings abbilden. Der Aufbau der Anlage erfolge in zwei Stufen: Bis 2023 entstehe eine Anlage zur mechanischen Zerlegung. In einem zweiten Schritt sollen - vorbehaltlich der Gespräche mit der öffentlichen Hand - die Anlagen zur hydrometallurgischen Aufbereitung der Batteriematerialien in Betrieb gehen.

Die Pilotanlage soll eine Jahreskapazität von 2.500 Tonnen umfassen. Die zurückgewonnenen Materialien sollen den weiteren Angaben zufolge in den Wertstoffkreislauf zurückgeführt werden - und so in die Produktion von mehr als 50.000 Batteriemodulen für neue Mercedes-EQ Modelle einfließen.

March 11, 2022