Mercedes-Benz steigert Absatz zum Jahresauftakt leicht

Frankfurt (Reuters) - Der Autobauer Mercedes-Benz hat trotz weiterhin gestörter Lieferketten und schwacher Konjunktur den Absatz im ersten Quartal leicht gesteigert.

Von Januar bis März lieferte der Dax-Konzern 503.500 Pkw an Händler und Privatkunden aus, ein Plus von drei Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. "Die Nachfrage unserer Kunden nach Top-End- und batterieelektrischen Fahrzeugen ist die treibende Kraft für unser Absatzergebnis im ersten Quartal", erklärte Vertriebschefin Britta Seeger am Mittwoch. Gefragt waren demnach besonders Spitzenmodelle wie G-Klasse und Maybach, aber auch Einstiegsmodelle der Marke mit dem Stern wie GLA und GLB sowie deren batterieelektrische Pendants. Der Anteil reiner E-Autos am Gesamtabsatz sei auf zehn Prozent gestiegen von sechs Prozent vor Jahresfrist.

Die kleinere Sparte Mercedes-Benz Vans erzielte mit einem Plus von zwölf Prozent auf knapp 99.000 Einheiten den höchsten Absatz in einem ersten Quartal. Vor allem von gewerblichen Kunden war die Nachfrage nach Transportern hoch. Der Anteil rein elektrischer Vans lag mit 3,6 Prozent des Absatzes kaum über dem Vorjahreswert, denn die scharf rechnenden Firmenkunden wechseln langsamer als Privatkunden auf die noch teureren E-Fahrzeuge.

