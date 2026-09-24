Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
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24.09.2026 09:39:14
Mercedes-Benz Trucks, Girteka Reach Agreement For Delivery Of 900 Actros L ProCabin Trucks
(RTTNews) - Mercedes-Benz Trucks and Girteka reached an agreement for the delivery of 900 new Mercedes-Benz Actros L ProCabin trucks. The vehicles are scheduled for delivery in the first half of 2027. Girteka is one of the largest privately owned transportation companies in Europe. In 2026, Girteka had already integrated 500 Mercedes-Benz Actros L ProCabin trucks into its fleet.
Mercedes-Benz Trucks, a business unit of Daimler Truck AG, is responsible for the Group's global truck business outside North America and includes operations of the truck brands Mercedes-Benz and BharatBenz.
Daimler Truck shares are trading at 42.21 euros on Xetra exchange, down 0.87%.
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