Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
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12.05.2026 22:55:00
Mercedes-Benz verkauft Autohäuser in Berlin und Brandenburg
Mercedes-Benz verkauft sieben Autohäuser an die britische Global Auto Holdings. Mehr als 1100 Beschäftigte sind vom Verkauf betroffen. Damit treibt der Autobauer seinen Rückzug aus dem Autohandel in Deutschland weiter voran.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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