Mercedes-Benz verkauft Russland-Geschäft an lokalen Investor

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Mercedes-Benz Group AG will ihr Russland-Geschäft an den lokalen Investor Avtodom verkaufen. Der Vollzug der Transaktion werde derzeit von den Behörden geprüft, sagte Mercedes-Finanzvorstand Harald Wilhelm in in einer Telefonkonferenz zu den Geschäftszahlen zum dritten Quartal. Es soll keine zusätzlichen Auswirkungen auf den Gewinn geben, die über das hinausgehen, was bereits bekannt gegeben wurde, so Wilhelm.

Im bisherigen Jahresverlauf habe der Autobauer im Zusammenhang mit dem Russland-Geschäft einen Verlust von rund 800 Millionen Euro hinnehmen müssen, sagte ein Sprecher zu Dow Jones Newswires. Einen möglichen Preis für die Veräußerung wollte er nicht nennen.

Im März hatte Mercedes angesichts des Ukraine-Krieges die Fertigung in Russland und Exporte in das Land ausgesetzt.

October 26, 2022 04:14 ET (08:14 GMT)