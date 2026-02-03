Volkswagen Aktie

Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Dieselaffäre 03.02.2026 14:43:00

Mercedes-Benz: Vernehmung von Ex-Daimler-Chef vor OLG Stuttgart hat begonnen - Aktie in Grün

Mercedes-Benz: Vernehmung von Ex-Daimler-Chef vor OLG Stuttgart hat begonnen - Aktie in Grün

Die Vernehmung von Ex-Daimler-Chef Dieter Zetsche als Zeuge vor dem Oberlandesgericht (OLG) Stuttgart hat begonnen.

Das OLG verhandelt eine Musterklage gegen Mercedes-Benz rund um angeblichen Abgasbetrug. Bereits am Vormittag wurde ein früheres Vorstandsmitglied als Zeuge vernommen.

Die Dieselaffäre wurde 2015 zunächst durch Vorfälle bei Volkswagen bekannt. Zahlreiche Anleger werfen dem börsennotierten Stuttgarter Autobauer vor, sie nicht rechtzeitig über die Abgasthematik informiert zu haben - und verlangen deshalb für entstandene Verluste Schadenersatz.

Zetsche sollte im Rahmen der Beweisaufnahme zu der Frage vernommen werden, ob der damalige Vorstand einst strategisch entschieden habe, EU-Abgasnormen zu umgehen und ob dazu in den Jahren 2012 bis 2018 unzulässige Abschalteinrichtungen eingebaut worden seien, teilte das Gericht vorab mit. Mercedes bestreite sowohl eine solche Vorstandsentscheidung als auch das Verwenden unzulässiger Abschalteinrichtungen, schrieb das OLG.

Die Mercedes-Benz-Aktie notiert im XETRA-Handel 0,39 Prozent höher bei 58,65 Euro.

/rwi/DP/jha

STUTTGART (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mercedes-Benz Group von vor einem Jahr verloren

Bildquelle: Taina Sohlman / Shutterstock.com

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

mehr Nachrichten