Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|Dieselaffäre
|
03.02.2026 14:43:00
Mercedes-Benz: Vernehmung von Ex-Daimler-Chef vor OLG Stuttgart hat begonnen - Aktie in Grün
Die Dieselaffäre wurde 2015 zunächst durch Vorfälle bei Volkswagen bekannt. Zahlreiche Anleger werfen dem börsennotierten Stuttgarter Autobauer vor, sie nicht rechtzeitig über die Abgasthematik informiert zu haben - und verlangen deshalb für entstandene Verluste Schadenersatz.
Zetsche sollte im Rahmen der Beweisaufnahme zu der Frage vernommen werden, ob der damalige Vorstand einst strategisch entschieden habe, EU-Abgasnormen zu umgehen und ob dazu in den Jahren 2012 bis 2018 unzulässige Abschalteinrichtungen eingebaut worden seien, teilte das Gericht vorab mit. Mercedes bestreite sowohl eine solche Vorstandsentscheidung als auch das Verwenden unzulässiger Abschalteinrichtungen, schrieb das OLG.
Die Mercedes-Benz-Aktie notiert im XETRA-Handel 0,39 Prozent höher bei 58,65 Euro.
/rwi/DP/jha
STUTTGART (dpa-AFX)
