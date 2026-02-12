Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|
12.02.2026 08:19:58
Mercedes-Benz warns of further hit from weak China sales and tariffs
Sales dropped 9.2% in 2025, led by a 19% fall in ChinaWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
12:28
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bescheinigt Hold für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 notiert im Minus (finanzen.at)
|
12:07
|Analyse: Bernstein Research bewertet Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit Market-Perform in neuer Analyse (finanzen.at)
|
11:22