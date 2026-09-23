Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
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23.09.2026 17:54:00
Mercedes-Benz will Serienfahrzeuge mit dem Wayve AI Driver ausstatten
In London steuert Wayves AI Driver automatisierte Taxis. Künftig soll er auch Autos von Mercedes-Benz steuern.
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Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
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Aktien in diesem Artikel
|Daimler AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh
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|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
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