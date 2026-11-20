(RTTNews) - Mercedes-Benz Group AG (MBG.DE, MBG.MI, MBGYY, MBGAF) on Friday said it has become the first automaker to receive German regulatory approval for a point-to-point driving assistance system.

The company's SAE Level 2 MB.DRIVE ASSIST PRO system supports drivers throughout journeys, including complex urban traffic, following approval by Germany's Federal Motor Transport Authority (KBA).

The approval was granted under the requirements of UN Regulation No. 171, which establishes safety standards for Driver Control Assistance Systems (DCAS). The harmonized regulatory framework is expected to take effect in January 2027, potentially enabling the technology's introduction in other markets where the regulation applies.

Mercedes-Benz plans to launch an Early Access Programme in Stuttgart and Munich in December 2026, allowing selected customers to test the features and provide feedback.

A broader rollout across Germany is planned for the first half of 2027, covering passenger cars and vans across all powertrain types. Owners of eligible vehicles will also be able to add the functions through an over-the-air update.