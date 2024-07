Mercedes-Benz wird pessimistischer für Pkw-Sparte nach Rückgängen

STUTTGART (dpa-AFX) - Der Autobauer Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) hat seine Margenprognose für die Pkw-Sparte wegen Rückgängen beim Absatz und der schwierigen Lage in Asien gesenkt. Konzernchef Ola Källenius erwartet 2024 nun eine um Sondereffekte bereinigte Umsatzrendite von 10 bis 11 Prozent in dem Geschäft, wie der Dax-Konzern (DAX) am Freitag in Stuttgart mitteilte. Vorher standen 10 bis 12 Prozent im Plan des Managements.

Im zweiten Quartal waren die Verkäufe der besonders lukrativen Top-Modelle wie auch der Absatz insgesamt im Vergleich mit dem Vorjahresquartal gesunken. Nach dem ersten Halbjahr steht die bereinigte operative Marge bei Mercedes-Benz Cars bei 9,6 Prozent.

Auch für das Geschäft mit Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen wird Mercedes vorsichtiger. Die Lieferwagen hingegen brummen weiter, hier rechnen die Stuttgarter jetzt mit mehr Marge. Die Konzernprognosen für den Gesamtumsatz, das Ergebnis vor Zinsen und Steuern sowie für den Zahlungsmittelzufluss im Fahrzeuggeschäft bleiben unverändert./men/zb