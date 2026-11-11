Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
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11.11.2026 13:35:00
Mercedes-Chef Ola Källenius fordert deutliche Zugeständnisse von Gewerkschaften
Mercedes-Benz will die Arbeitskosten in Deutschland spürbar senken. Konzernchef Ola Källenius zeigt sich kompromissbereit – aber nur bis zu einer klaren Grenze.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
15:58
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 mit Zuschlägen (finanzen.at)
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15:58
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX in Rot (finanzen.at)
|
15:58
|Zuversicht in Frankfurt: DAX präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
12:26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX-Anleger greifen mittags zu (finanzen.at)
|
12:26
|DAX aktuell: Das macht der DAX am Mittag (finanzen.at)
|
12:26
|Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 notiert mittags im Plus (finanzen.at)
|
09:28
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
09:28
|Börse Frankfurt in Grün: DAX legt zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.at)
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|10.11.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|02.11.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|10.11.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|27.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|Daimler AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh
|9,95
|-2,45%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|40,74
|-2,11%
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