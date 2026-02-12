Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|
12.02.2026 10:03:00
Mercedes CLA: Zwischenmodell mit 71 kWh hinzugefügt
Mercedes erweitert das CLA-Angebot um eine Variante mit Hinterradantrieb und 71 kWh Energiegehalt in der Traktionsbatterie.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!