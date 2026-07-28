Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
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28.07.2026 08:58:30
Mercedes cuts revenue outlook as China luxury slump deepens
The average selling price fell to 64,700 euros from 67,700 euros a year earlierWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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