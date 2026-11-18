Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
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18.11.2026 14:00:45
Mercedes erwartet vom ersten C 111 Supersportwagen Millionen für sein Museum
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Mercedes-Benz C 111-II aus dem Jahr 1970. (Bild zVg)">
Während Mercedes-Benz damit droht, neue Investitionen in seine deutschen Produktionsstandorte auf Eis zu legen, soll der Verkauf eines Mercedes-Benz C 111-II von 1970 einen zweistelligen Millionenbetrag für die Zukunft des Mercedes-Museums einbringen. Für zahlungskräftige Fans ist dies die einzige Chance in den nächsten 25 Jahren.
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