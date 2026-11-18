Mercedes-Benz C 111-II aus dem Jahr 1970. (Bild zVg)">

Während Mercedes-Benz damit droht, neue Investitionen in seine deutschen Produktionsstandorte auf Eis zu legen, soll der Verkauf eines Mercedes-Benz C 111-II von 1970 einen zweistelligen Millionenbetrag für die Zukunft des Mercedes-Museums einbringen. Für zahlungskräftige Fans ist dies die einzige Chance in den nächsten 25 Jahren.