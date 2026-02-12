Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|
12.02.2026 14:24:23
Mercedes flags more margin pressure ahead, tough road in China
The premium German automaker’s 2025 operating profit misses forecast, down 57%Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
