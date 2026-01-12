Mercedes-Benz Group Aktie

Mercedes-Benz Group

WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

12.01.2026 07:08:00

Mercedes gibt der neuen S-Klasse weniger Autonomie

Bisher galt Mercedes als einer der Vorreiter bei Assistenten im Auto, die mehr Sicherheit garantieren. Beim autonomen Fahren bremst der Konzern nun aber – die Kosten seien zu hoch, die Nachfrage zu niedrig.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

09.01.26 Mercedes-Benz Group Hold Jefferies & Company Inc.
09.01.26 Mercedes-Benz Group Equal Weight Barclays Capital
05.01.26 Mercedes-Benz Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.12.25 Mercedes-Benz Group Market-Perform Bernstein Research
26.11.25 Mercedes-Benz Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 60,33 -0,12% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

