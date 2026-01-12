Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|
12.01.2026 07:08:00
Mercedes gibt der neuen S-Klasse weniger Autonomie
Bisher galt Mercedes als einer der Vorreiter bei Assistenten im Auto, die mehr Sicherheit garantieren. Beim autonomen Fahren bremst der Konzern nun aber – die Kosten seien zu hoch, die Nachfrage zu niedrig.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|09.01.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.01.26
|Mercedes-Benz Group Equal Weight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|26.11.25
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|60,33
|-0,12%