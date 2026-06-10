Mercedes-Benz Group Aktie

Mercedes-Benz Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

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10.06.2026 13:25:00

Mercedes GLC: Zwei Varianten mit 85-kWh-Batterie nachgereicht

Mercedes reicht für den elektrischen GLC zwei Einstiegsvarianten nach, die etwas weniger leisten und geringfügig weniger teuer sind.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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