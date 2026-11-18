Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|
18.11.2026 06:49:00
Mercedes hofft auf Millionenbetrag bei Auktion von seltenem Wagen
Die aktuellen Auslieferungen schwächeln, aber mit historischen Fahrzeugen läuft es wohl: Mercedes-Benz will ein flottgemachtes Versuchsauto aus den Siebzigern versteigern. Was mit dem Erlös passiert, steht auch schon fest.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
18.11.26
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels in Rot (finanzen.at)
|
18.11.26
|XETRA-Handel LUS-DAX schwächelt letztendlich (finanzen.at)
|
18.11.26
|Verluste in Frankfurt: DAX verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
|
18.11.26
|Börse Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
|
18.11.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX nachmittags (finanzen.at)
|
18.11.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX fällt am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
18.11.26
|Gewinne in Frankfurt: So entwickelt sich der DAX am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
18.11.26
|Pluszeichen in Europa: So performt der Euro STOXX 50 am Mittag (finanzen.at)
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|10.11.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|02.11.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|10.11.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|27.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Daimler AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh
|9,40
|-1,05%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|38,78
|-0,21%