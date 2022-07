Mercedes investiert 1,3 Milliarden Euro in die Qualifizierung

FRANKFURT (Dow Jones)--Mercedes-Benz will bis 2030 in Deutschland insgesamt mehr als 1,3 Milliarden Euro in die Qualifizierung, Aus- und Weiterbildung der Beschäftigten investieren. Die Elektrifizierung und Digitalisierung würden die Arbeitswelt grundlegend verändern, teilte der Autobauer mit. Mit der Transformation würden sich bei Mercedes-Benz alle Jobprofile weiterentwickeln. Das Unternehmen stellt deswegen lebenslanges Lernen und die Weiterbildung der Beschäftigten in den Mittelpunkt der Personalentwicklung.

Der Konzern setzt auf die Initiative "Turn2Learn", welche die Qualifizierung im Unternehmen auf ein neues Niveau heben soll. Sie verbinde drei Elemente: ein breites Lernangebot über eLearning-Plattformen, passgenaue Lernpfade und ergänzend die bisherigen Bildungsmöglichkeiten.

July 07, 2022 07:40 ET (11:40 GMT)