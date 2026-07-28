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Mercedes-Benz Group Aktie

Mercedes-Benz Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

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28.07.2026 11:20:00

Mercedes macht mit Autos 26 Prozent weniger Gewinn

Neue Quartalszahlen zeigen, wie schwer sich Mercedes in seinem Kerngeschäft tut. Dennoch gelingt es Konzernchef Ola Källenius, das Betriebsergebnis unterm Strich um gut 20 Prozent zu steigern.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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