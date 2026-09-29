Mercedes-Benz Group Aktie

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WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

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29.09.2026 13:23:00

Mercedes streicht das Homeoffice weitgehend zusammen

Bei Mercedes wird das Klima rauer. Der Autokonzern will die Arbeitszeit erhöhen und droht mit Werkschließungen. Nun haben sich Vorstand und Betriebsrat darauf verständigt, »die Anwesenheit am Arbeitsplatz deutlich verbindlicher« zu regeln.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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