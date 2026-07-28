Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
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28.07.2026 11:36:00
Mercedes verdient mehr, verkauft weniger und spart in Deutschland
Mercedes-Benz steigert das EBIT um 21 Prozent, doch der Pkw-Absatz sinkt um acht Prozent. Das Chinageschäft bleibt prekär, der Sparkurs trifft deutsche Werke.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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