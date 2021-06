Mercedes-Verhandlungen mit Hamilton: 'Näher an Einigung als Trennung'

SPIELBERG (dpa-AFX) - Die Vertragsverhandlungen zwischen Mercedes und Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton könnten schon bald zu einem Abschluss kommen. "Wenn ich sagen würde, der Vertrag ist schon unterschrieben, wäre das nicht korrekt. Aber über den Status von Sondierungsgesprächen sind wir hinaus. Jetzt geht es in die heiße Phase", sagte Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff der "Bild am Sonntag": "Ich denke, wir sind weit näher an einer Einigung als an einer Trennung. Weil wir uns eben auch einig waren, dass es besser ist, nicht wie in diesem Jahr erst im Februar zu verhandeln."

Der Brite Hamilton hatte seinen Vertrag mit dem Werksteam für diese Saison erst ungewöhnlich spät im Frühjahr unterzeichnet. Der 36 Jahre alte Rennfahrer, der seit 2013 für den deutschen Autobauer fährt, wollte ein neues Arbeitspapier möglichst noch vor der Anfang August beginnenden Sommerpause unterzeichnen. "Wir haben ein dermaßen enges Verhältnis und sprechen auf Reisen oder auch außerhalb der Rennstrecke immer wieder miteinander. Natürlich auch darüber, wie eine Einigung für die kommenden Jahre aussehen kann", sagte Wolff.

Ungeklärt ist außerdem die Zukunft des finnischen Vizeweltmeisters Valtteri Bottas. Auch der Vertrag des 31-Jährigen, der seit 2017 gemeinsam mit Hamilton beim Branchenführer fährt, läuft Ende Dezember aus. Seit Wochen wird spekuliert, dass er im nächsten Jahr vom britischen Williams-Fahrer George Russell ersetzt werden könnte. "Wenn wir zu dem Schluss kommen, dass wir uns im nächsten Jahr anders aufstellen werden, dann spreche ich zuerst mit Valtteri. Diese Diskussion hat aber nicht stattgefunden", sagte Wolff./two/DP/zb