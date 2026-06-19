Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
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19.06.2026 14:07:00
Mercedes VLE 400 4Matic im ersten Fahrbericht: Das große Raumfahrzeug
Der Mercedes VLE 400 wiegt über drei Tonnen, bietet beeindruckende Fahrleistungen und reichlich Platz. Wir haben bereits eine erste Proberunde gedreht.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
17:58
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
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17:58
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Handelsende (finanzen.at)
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17:58
|Börsianer in Habachtstellung: DAX pendelt zum Ende des Freitagshandels um seinen Vortagesschluss (finanzen.at)
|
15:59
|Verluste in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX am Nachmittag (finanzen.at)
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15:59
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 fällt am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
15:59
|Aufschläge in Frankfurt: DAX notiert nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
12:27
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX am Freitagmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
12:27
|Optimismus in Frankfurt: DAX am Freitagmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|02.06.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.05.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.05.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.05.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|12.05.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.05.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.05.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.05.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|12.05.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.05.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.05.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.05.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|29.04.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|21.05.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.05.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|12.05.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.05.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
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Aktien in diesem Artikel
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|45,21
|1,31%
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