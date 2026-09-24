Mercedes-Benz Group Aktie

Mercedes-Benz Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

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24.09.2026 14:55:00

Mercedes will offenbar 800 Millionen Euro an Arbeitskosten sparen

Mercedes muss radikal sparen, nun liegen nach einem Medienbericht konkrete Zahlen vor. Der Vorstand droht offenbar mit Werksschließungen, falls es keine Einigung gibt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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