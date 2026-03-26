Mercer Park Brand Acquisition: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Mercer Park Brand Acquisition äußerte sich am 24.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,32 CAD. Im Vorjahresquartal waren 0,150 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,770 CAD. Im Vorjahr hatten -0,290 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 254,28 Millionen CAD – das entspricht einem Minus von 7,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 275,22 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at