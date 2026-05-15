Mercer Park Brand Acquisition informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Mercer Park Brand Acquisition lud am 13.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Mercer Park Brand Acquisition hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,32 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,260 CAD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mercer Park Brand Acquisition in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 13,59 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 55,6 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 64,3 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at